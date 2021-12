Viveva in casa con oltre 60 gatti: maxi operazione dell'Enpa

Da Monza un aiuto per i volontari dell'Enpa di Brescia. Oltre 6mila euro di spese per mettere in sicurezza, sterilizzare, e curare quegli oltre 60 gatti recuperati in un appartamento.

Quando i volontari dell'Ente nazionale protezione animali di Brescia hanno aperto le porte di quella casa si sono trovati di fronte a un'immagine surreale. Nei locali c'erano oltre 60 gatti, la maggior parte dei quali affetti dalla sindrome dell’immunodeficienza felina, in condizioni igienico-sanitarie disastrose, fortemente disidratati e denutriti.

Il tempestivo intervento coordinato con i carabinieri forestali e le associazioni ha consentito la messa in sicurezza degli animali in tempi record.

Un ritrovamento avvenuto il giorno di Santo Stefano e che ha fatto scoprire una situazione di profondo disagio ed emergenza. Non è la prima volta che i volontari dell'Enpa, anche brianzola, si sono trovati di fronte a situazione di persone che accumulano animali. A giugno la scoperta a Monza di un uomo che viveva sommerso dai rifiuti e dagli animali da cortile.

E sono proprio i volontari dell'Enpa di Monza a chiedere aiuto per i colleghi bresciani. La situazione è emersa quando l'uomo è stato sfrattato. Nell'apparatamento oltre una sessantina di gatti, sprovvisti di chip. Gatti che non erano stati prelevati dal territorio ma che erano frutto della mancanza di sterilizzazione. Così che la casa si è riempita di cucciolate di gatti consanguinei.

"I volontari stanno lavorando per mettere tutti i mici in sicurezza - spiegano dall'Enpa di Monza -. Questo maxi intervento, però, ha un costo elevato, si stima intorno ai 6mila euro, una spesa che va a sommarsi alla normale attività di recupero e gestione degli animali che Enpa Brescia già svolge sul territorio di propria competenza. Per contribuire potete donare quello che potete o tramite PayPal con questo link oppure tramite bonifico bancario con l’Iban IT47W0306909606100000178104. Causale: recupero gatti. Naturalmente anche il più piccolo contributo è un grande aiuto".