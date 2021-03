Queen salvata dai carabinieri, dopo quattro anni di canile trova casa da un militare

Ha quasi sette anni ma oltre la metà della sua vita l’ha trascorsa dietro le sbarre di un canile. Oggi, finalmente, per Queen si sono aperte le porte di una casa e ha trovato il suo “king” che indossa la divisa dell’Arma. In fondo l'Arma era nel destino di questo dolcissimo cane.

I carabinieri nel 2017 salvano Queen dai maltrattamenti

Storia a lieto fine per Queen, un bellissimo esemplare di american staffordshire terrier che dopo quasi quattro anni di canile è stata adottata da un carabiniere. Queen ha vissuto nel rifugio dell’Enpa di Monza esattamente 1.421 giorni. Era arrivata il 13 aprile 2017, sequestrata per maltrattamenti grazie a un intervento congiunto del Nucleo antimaltrattamenti dell’Ente nazionale protezione animali, un veterinario dell’Ats e i carabinieri di Lissone. Queen è arrivata in canile insieme ad altri due american staffordshire terrier, Loki e Thor, che però hanno trovato casa in tempi brevi. Per lei è stato difficile individuare la famiglia giusta, quella che per sempre l’avrebbe amata e accudita. Ilaria, educatrice cinofila dell’Enpa, fin da subito ha creduto in lei e l’ha aiutata nel percorso. Da cane testardo e diffidente con gli umani, molto attaccata ai suoi giocattoli e con un fortissimo senso predatorio, Queen è diventata affettuosa, e ha imparato ad avere fiducia verso chi si è presa cura di lei. Ma ha dovuto aspettare quasi quattro anni per trovare la sua famiglia.

Amore a prima vista: Queen e Santino sono inseparabili

Poi a dicembre l’incontro con Santino, un carabiniere che da tempo aveva intenzione di adottare un cane. Santino, curiosando sul sito dell’Enpa di Monza dove sono pubblicate le foto e le carte di identità degli animali in cerca di famiglia, è subito rimasto colpito dalla foto di Queen. E' stato amore a prima vista. Il militare non si è lasciato intimorire dal passato di Queen e dopo un percorso di affiancamento durato alcuni mesi - dimostrando e consolidando il profondo legame tra i due - finalmente per Queen si sono aperte le porte di una nuova vita e di una vera casa. Da giovedì la vita di Queen e Santino sono cambiate. I due vivono in simbiosi e lei va d’accordo con gli amici del militare, per i quali è subito diventata una mascotte.