L'anziana Scilla ha trovato casa, dopo una vita a zonzo per le vie di Monza

Storia a lieto fine per l'esemplare di pastore tedesco che con la sorella Cariddi gironzolava per le strade di Monza. Il proprietario l'ha ceduta all'Enpa, una famiglia l'ha adottata

La speranza è sempre l’ultima a morire, e solo adesso che ha il manto con qualche pelo grigio è riuscita a trovare una famiglia dove già vive un’altra cagnolina che, come lei, non è più giovanissima.

Dall’Enpa di Monza arriva una storia e lieto di fine: i box iniziano a svuotarsi anche di quei cani, avanti con gli anni, che difficilmente vengono richiesti da chi vuole aprire le porte della sua casa a un amico a quattro zampe. A Scilla, 10 anni, è andata bene. Nei giorni scorsi l’esemplare di pastore tedesco che ancora cucciola, dal 2013 ha iniziato ad entrare ed uscire continuamente dal canile (allora in via Buonarroti) è stata adottata. La nuova famiglia vive ad Albiate e da tempo voleva accogliere in casa un cane più o meno dell’età della shih-tzu che già hanno. “Non appena hanno visto Scilla è stato amore a prima vista – riferiscono dal canile a MonzaToday -. I due cani sono andati subito d’accordo. Scilla adesso ha una famiglia, una vera casa e anche un giardino”.

A Monza quell’esemplare femmina di pastore tedesco non passava inosservata, e spesso arrivavano segnalazioni di Scilla e della sorella (ribattezzata dai volontari Cariddi) che vagavano tranquillamente per la città. Sono stati accalappiate tante volte, fino a quando il proprietario le ha cedute definitivamente all’Enpa. Due cagnolone socievoli e con una grande voglia di trovare una famiglia, dimostrandosi affettuose come un cucciolo con chi si avvicinava al loro box. Anche Cariddi ha trovato casa: una giovane coppia brianzola l’ha adottata alcuni mesi fa.

Per chi vuole adottare un animale consultare il sito www.enpamonza.it