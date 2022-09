I bolidi americani arrivano a Monza con un carico a... quattro zampe

Già l'anno scorso erano entrati sfrecciando nel rifugio di via San Damiano. Con un carico di pappe che ha fatto piangere dalla gioia i volontari. Quest'anno si replica: il 18 settembre nella sede dell'Ente nazionale protezione animali di Monza arriva il "Dream Wheels For Pets", il progetto di CNO (Chevrolet North Owners - American Motors Club Italy) a favore degli amici a quattro zampe

Il progetto nasce nel 2009 grazie all’idea di un gruppo di amici che si incontrano in occasione di ritrovi e raduni, uniti dalla passione di auto e moto americane, di tutte le epoche e di tutti i marchi. Passione per i motori, dunque, ma anche voglia di fare qualcosa di utile e solidale. Dopo aver contribuito nel 2020 a diverse iniziative solidali in ambito sanitario, nel 2021 CNO ha deciso di supportare le attività dell'Enpa con il progetto Dream Wheels For Pets, acquistando cibo destinato ai canili e gattili della Lombardia. Ben 600 chili di alimenti per cani e gatti sono stati consegnati con una simpatica cerimonia che ha avuto luogo al rifugio di Monza a giugno 2021.

L'iniziativa, e soprattutto la grande festa, adesso si ripetono. Il cibo è stato già acquistato e verrà consegnato nella mattinata di domenica 18 settembre. Dalla sede monzese, poi, gli alimenti verranno distribuiti anche alle altre sezioni lombarde dell'Enpa. Per l'occasione il rifugio rimarrà aperto al pubblico dalle 10.30 alle 12.30: un'occasione per visitare il rifugio, ammirare le auto a stelle e strisce e soprattutto fare acquisti al mercatino solidale dell'Enpa (sono già disponibili i calendari 2023 e i biglietti della lotteria). La giornata terminerà con un aperitivo (vegano naturalmente).