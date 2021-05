"Cerchiamo una famiglia speciale per le nostre gattine": l'appello di due bimbi rimasti orfani

Una richiesta carica di emozione dall'Enpa di Monza. Il papà è morto per il covid a soli 45 anni. La mamma sta cercando un lavoro per portare avanti la famiglia e non riesce a gestire anche le gattine

Il marito è morto a 45 anni a causa del covid. Lei, rimasta vedova e senza lavoro, deve pensare al futuro dei suoi due bambini piccoli di 8 e di 11 anni. E la gestione delle due gattine di casa in questo momento diventa insostenibile. Da qui, con profonda tristezza, la decisione di cederle all’Enpa di Monza, con la richiesta, però, di trovare loro una famiglia che gli dedichi quel tempo e quelle attenzioni che, fino ad oggi, hanno sempre ricevuto.

Una richiesta di adozione molto particolare quella che arriva dal rifugio di via San Damiano. La vedova che vive in un comune della Brianza, purtroppo ha dovuto con i suoi bambini affidare Puffola e Stellina ai volontari dell’Ente nazionale protezione animali , chiedendo proprio che la nuova famiglia delle loro adorate micie fosse speciale.

“Puffola, bianca e nera, e Stellina, una nuvola nera, sono due graziose sorelle inseparabili di un anno e 10 mesi, abituate alla vita di appartamento e a giocare amorevolmente con adulti e bambini – spiegano dall’Enpa -. I due bambini, che stanno affrontando il lutto della perdita del loro papà, ci hanno chiesto con la loro mamma, che le loro gattine possano trovare una casa e soprattutto non vengano divise. Cercano una famiglia simpatica e sensibile, in grado di comprendere il dramma che li ha coinvolti e la tragedia della separazione dal loro papà e dalle loro affettuose gatte. Un’adozione del cuore, dunque, per Puffola e Stellina che desidererebbero non essere separate, perché si tengono molta compagnia l’una con l’altra, anche se amano intrattenersi a lungo con tutta la famiglia”.

Per informazioni inviare un’email a adozioni.gatti@enpamonza.it