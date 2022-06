Il gattino rimasto solo e affamato tra i rovi e salvato dai gatti di Youtube

La tecnologia ha salvato la vita a quel gattino che, rimasto solo in mezzo ai rovi vicino al fiume, non riusciva più a trovare la strada. La sua mamma, molto probabilmente, si era già allontanata da quel luogo impervio insieme ai suoi fratellini, ma lui non era riuscito a seguirli. Così che rimasto solo, impaurito e affamato ha continuato a miagolare sperando che qualcuno riuscisse a salvarlo. E questa volta il lieto fine è arrivato grazie alla tecnologia.

Una bella storia quella che arriva dall'Ente nazionale protezione animali (Enpa) di Monza. Domenica 29 maggio al rifugio di via San Damiano è arrivata la telefonata di due ragazzine - Alessandra e Arianna - che segnalavano ai volontari che dai cespugli di rovi vicino alla sponda del Lambro nei pressi del teatro Binario 7 di Monza giungevano continui miagolii. Lara (operatrice dell'Enpa) e Massimiliano (volontario dell'Enpa) si sono precipitati immediatamente: per un'ora hanno cercato tra la vegetazione selvaggia ma non hanno trovato nulla. Fino a quando hanno pensato di provare a far uscire il gattino riproducendo con lo smartphone e a massimo volume un video di Youtube con gattini miagolanti. Il piano ha funzionato. Il piccolino, pensando che si trattasse della mamma e dei fratellini, è riuscito ad uscire dal suo rifugio. Ad attenderlo e a prendersene cura i due operatori dell'Enpa.

Il micino (ribattezzato Liu) è stato trasferito in un trasportino, portato in sede e visitato dal veterinario. Sta bene e si trova in stallo da una volontaria esperta dell’asilo dei cuccioli dell'Enpa. Per ora è ancora troppo piccolo per essere dato in adozione. Il gattino, un bel maschietto, ha poco meno di un mese.