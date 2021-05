Anatra azzannata da un cane: la salvano i volontari dell'Enpa

I volontari dell’Enpa di Monza salvano un’anatra muta azzannata da un cane lasciato libero al lago di Segrino. Nel fine settimana trasferta nel comasco per i volontari dell’Ente nazionale protezione animali di Monza. Sono andati a recuperare un esemplare maschio di anatra muta, gravemente ferito da un cane probabilmente lasciato libero.

Non appena la segnalazione è giunta al rifugio di via San Damiano alcuni volontari sono corsi a recuperare l’animale che è stato trasferito nel canile monzese ed è stato curato e medicato dagli specialisti del Centro veterinario di Cologno Monzese. “Adesso l’anatra sta meglio – spiega Giorgio Riva, presidente dell’Enpa di Monza, a MonzaToday -. Purtroppo sono stati necessari numerosi punti di sutura all'altezza del posteriore, dove l’anatra ha subito l’aggressione. Le ferite sono state provocate sicuramente da un cane”. L’anatra si trova nel rifugio monzese, e andrà ad allargare l’ampia famiglia di animali da cortile che già popolano il canile dell’Enpa.

“Non mi stancherò mai di ripeterlo – prosegue Riva -. Il problema non sono i cani, ma i loro proprietari. Anche in prossimità dei laghi, popolati dalla fauna selvatica, i cani vanno tenuti al guinzaglio. Soprattutto quelli da caccia o comunque con l’istinto predatorio. Non dimentichiamo, per esempio, che cani come labrador o golden retriever sono comunque animali da riporto. Quindi è la loro natura quella prendere gli animali selvatici”.

Riva, inoltre, denuncia la triste abitudine di abbandonare animali da cortile, come nel caso dell'anatra muta, nei pressi di fiumi e di laghetti. “Oltre al caso dell’anatra muta – aggiunge – nel fine settimana abbiamo ricevuto la segnalazione anche di alcune oche abbandonate nel meratese”.