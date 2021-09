All'Enpa attendono una nuova famiglie anche uccelli e selvatici

Ecco tutti gli animali recuperati e soccorsi in un'estate di intenso lavoro

All’Enpa di Monza non solo cani e gatti, ma anche numerosi animali selvatici che, abbandonati o recuperati feriti, cercano una nuova famiglia.

Un’estate di intenso lavoro per i volontari dell’Ente nazionale protezione animali di Monza che, oltre a dover assistere a un’impennata di abbandoni e rinunce dei classici animali domestici, hanno avuto il loro bel da fare anche con i soccorsi di germani reali, merli, rondoni, rapaci di tutti i generi, ricci, nidiacei e un pullo di falco pellegrino trovato a terra il 3 settembre nel Parco di Monza.

Anche la Polizia Provinciale e i Carabinieri Forestali si sono avvalsi di questa preziosa struttura organizzata e gestita da Enpa Monza per il primo soccorso di questi delicatissimi animali e per le trasferte, quasi quotidiane, presso il Centro Recupero Animali Selvatici gestito dal Wwf a Vanzago, in provincia di Milano.

Così che i volontari sono stati impegnati nell’allattamento dei ricci. Un altro giovane esemplare di riccio è stato trovato in un giardino imprigionato nella gabbietta metallica che circonda il tappo di una bottiglia di spumante. Probabilmente vi si era infilato quando era molto piccolo e crescendo si è trovato letteralmente imprigionato, tanto che per liberarlo si è dovuti ricorrere a una vera e propria operazione chirurgica d’urgenza.

Nei casi più delicati, nei quali occorreva accudire gli animali e nutrirli giorno e notte, i volontari dell'Enpa di Monza si sono portati nelle loro case i cuccioli (giovanissimi esemplari di minilepre, ma anche numerosi nidiacei), per nutrirli fino allo svezzamento.

È stata anche un'estate caratterizzata dal ritrovamento di numerosissime tartarughe (acquatiche americane) e testuggini terrestri. Queste ultime vengono tutte denunciate al competente ufficio Cites, affidate all'Enpa ma non possono essere date in adozione in quanto animali protetti dalla convenzione di Washington.

Anche per gli animali da reddito e da cortile il periodo estivo si è caratterizzato per l'arrivo massiccio di anatre, galline, galli, papere e oche - oltre 50 esemplari - provenienti dal recupero effettuato in un cortile di San Rocco a causa della morte del proprietario.

Poi il caso estremo di una donna che non poteva più accudire i suoi 70 mandarini diamante, 13 canarini, 12 pappagallini ondulati e poi piccioni, conigli, cavie, un cincillà e due ratte (queste ultime già felicemente adottate).

Sul www.enpamonza.it potete vedere le schede degli animali in cerca di casa, andando nella sezione Adozione > Altri Animali