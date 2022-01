L'Enpa fa i complimenti al Comune brianzolo che non uccide le nutrie

"Signor sindaco, voglio congratularmi con lei e con la sua amministrazione per aver preso la decisione di sterilizzare e non uccidere le nutrie presenti sul suo territorio. Mi convinco sempre più che i bravi politici sono quelli che trovano soluzioni nuove e al passo con le sensibilità dei tempi".

Così inizia la lettera di ringraziamenti che Carla Rocchi, presidente dell'Enpa nazionale, ha inviato al sindaco di Villasanta Luca Ornago. La vicenda risale allo scorso autunno quando un cittadino aveva lanciato l'allarme della presenza di numerose nutrie nell'area feste. Il Comune aveva subito allertato la sezione brianzola dell'Ente nazionale protezione animali che aveva inviato alcuni volontari per un sopralluogo.

Scoprendo che non si trattava di un'invasione di nutrie, ma della presenza di una piccola famiglia di roditori. E consigliando al Comune di intraprendere il percorso della sterilizzazione, come peraltro suggerito dalla comunità europea, rispetto a quello della soppressione.

La ringrazio infatti vivamente per aver dato il via ad una pratica che adesso viene abbracciata anche dal Parco della Valle del Lambro e spero in futuro anche da altri comuni - aggiunge la presidente di Enpa nazionale -. Come indica il Parlamento Europeo, lei ha optato per una soluzione efficace ma non cruenta. Inoltre, supportando la nostra sede locale nel posizionare i cartelli per informare i cittadini sulla campagna di sterilizzazione, lei fa anche di più: veicola l'importantissimo concetto di rispetto per gli animali e l'ambiente naturale, mai così necessario come in questi tempi".

Le nutrie dovrebbero essere prelevate nei prossimi giorni, sterilizzate e poi nuavemente inserite nell'area villasantese dove fino ad oggi hanno vissuto.