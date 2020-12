Sesto, al bar con le "caramelle" di cocaina ed eroina in tasca: pusher 56enne arrestato

Era certo che quel particolare nascondiglio bastasse, fosse sufficiente. Ma non aveva fatto i conti con i carabinieri. Un uomo di 56 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato mercoledì sera a Sesto San Giovanni con l'accusa di detenzione ai fini di spacco di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato con delle caramelle decisamente "strane" in tasca.

Per lui i guai sono iniziati quando i militari hanno deciso di controllarlo mentre si trovava all'interno di un bar. Perquisito, il 56enne è stato subito trovato in possesso di 3 dosi di cocaina e 2 di eroina nascoste all'interno delle carte di due caramelle, che erano state richiuse per fingere che fossero proprio delle normali "mentine" ancora da consumare. A quel punto i carabinieri hanno deciso di passare al setaccio anche casa sua, dove sono stati sequestrati altri 2,7 grammi di cocaina, 5 dosi di eroina, 650 euro in contanti e due bilancini di precisione. Per il 56enne sono così scattate le manette.

La stessa sorte, giovedì pomeriggio, è poi toccata a un 19enne e un 41enne, anche loro italiani e anche loro fermati dai militari a Sesto San Giovanni. I due, entrambi con precedenti, sono stati sorpresi mentre vendevano due dosi di cocaina a un cliente e sono stati trovati con 150 euro in tasca, che secondo gli investigatori avevano guadagnato proprio spacciando.