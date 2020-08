Escursionisti brianzoli sfiniti lungo il sentiero sotto il temporale: salvati dal Soccorso Alpino

Sfiniti dopo una giornata sul sentiero e bloccati sotto il temporale. Due escursionisti brianzoli sono stati soccorsi nella serata di domenica nel Lecchese, all'altezza del comune di Barzio. In serata per recuperare i due, un uomo di 63 anni di Albiate e una donna 50enne di Desio, si è mobilitato il Soccorso Alpino.

Una squadra della XIX Delegazione lariana del Soccorso Alpino di stanza in Valsassina ha raggiunto i due sul sentiero che dai Piani di Bobbio porta verso la località di Concenedo. Una volta individuato il punto preciso tramite le coordinate geografiche, otto soccorritori hanno raggiunto i due escursionisti che sono stati riaccompagnati alla loro auto. Per i due, in buone condizioni di salute, non è stato necessario l'intervento del soccorso sanitario. L’intervento è terminato alle 22.15 e si è svolto sotto il forte temporale che ha interessato la Valsassina nella tarda serata di domenica.