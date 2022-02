Esibizionista pizzicato dalla polizia locale: scatta la denuncia

Da tempo al comando della polizia locale di Senago, nel Milanese, continuavano a giungere segnalazioni di un "esibizionista" che si abbassava i pantaloni nell'auto parcheggiata nella zona di via De Vittorio.

Raccolte le testimonianze sono immediatamente partite le indagini che hanno portato gli agenti della locale a individuare l'uomo in atteggiamenti inequivocabili. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico. A raccontare l'accaduto è il sindaco di Senago Magda Beretta che oltre a complimentarsi con il comadante Fabio Tagliabue e con i suoi agenti ha condiviso sui social un'esperienza personale che l'ha vista protagonista quando era una ragazzina.

"Purtroppo anche a me all'età di 12 anni, mentre mi recavo in cartoleria nel centro di Senago mi era capitato un episodio simile - scrive sulla sua pagina Facebook -. Fortunatamente come a me all'epoca, anche alle ragazze a cui è capitato questo episodio di recente si è evitato il peggio, se non il dover vedere questo increscioso spettacolo. Aveva i pantaloni abbassati mentre era all’interno della propria auto parcheggiata nei pressi di via Di Vittorio. Così la olizia locale ha trovato un uomo italiano che non vive a Senago".

Gli agenti in borghese sono così riusciti a risalire e a pizzicare in atteggiamenti inequivocabili l'uomo segnalato da diversi cittadini.