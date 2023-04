Esplosione in una ditta: 3 persone finiscono in ospedale

Grande paura nella mattinata di lunedì 17 aprile in un'azienda di Macherio. Poco dopo le 9 in una ditta di via San Cassiano c’è stata un’esplosione. Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso le indagini.

Tre le persone coinvolte. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto ambulanze, auto medica, i carabinieri, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i tecnici dell’Ats. I feriti sono stati trasferiti subito in ospedale. Due i più gravi hanno riportato ustioni, il terzo sembra essere in condizioni meno serie. Sul posto si è precipitata anche il sindaco Mariarosa Redaelli.

Notizia in aggiornamento