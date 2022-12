Esplode il teleriscaldamento: ferite due persone

Grande paura nella mattinata di oggi, giovedì 22 dicembre, a Monza in via Donizetti. Intorno alle 10 si è sentito un forte boato, simile a un'esplosione. Dalle prime informazioni fornite dagli agenti della polizia locale di Monza intervenuti immediatamente sul posto - insieme ai vigili del fuoco - si è trattato della rottura del teleriscaldamento.

Il problema si è verificato al civico 14 della via, a pochi passi dall'ospedale San Gerardo. Sono due le persone rimaste ferite per contatto con l'acqua bollente. Si tratta di due persone che in quel momento stavano transitando per la via: un pedone e un ciclista che, da quanto riferiscono dalla polizia locale, fortunatamente non sarebbero stati feriti in modo grave.

Notizia in aggiornamento.