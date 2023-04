La forte esplosione e poi il crollo: a Vimercate addio alla torre alta 32 metri

Vimercate e i vimercatesi hanno detto addio alla loro torre. La torre dell'acquedotto di Velasca che nella mattinata di giovedì 27 aprile è stata demolita. Tutto è andato secondo il programma: alle 9.48 tre fischi di corno e poi la forte esplosione che ha fatto crollare la torre del serbatoio pensile dell'acquedotto ubicato nella frazione di Velasca.

Tutto è proceduto senza intoppi e nei tempi previsti, secondo la demolizione controllata messa a punto da BrianzAcque e dalla polizia locale di Vimercate. A premere il pulsante e dare il via all'esplosione è stata Pamela Gervasoni, ingegnere del settore Progettazione e Pianificazione Territoriale di BrianzAcque. Il manufatto, da tempo inutilizzato, è caduto esattamente dove previsto, in direzione dei campi.

Sono subito iniziate le operazioni di sgombero delle macerie e poco dopo i residenti, che precedentemente erano stati fatti evacuare, sono potuti ritornare nelle loro abitazioni. Una volta “liberata”, l’area verde recintata sarà restituita al comune di Vimercate, che ne è proprietario. La torre era alta 32 metri e si appoggiava su una struttura portante di 6 pilastri in cemento armato. Non più in funzione dalla fine degli anni Settanta, mostrava i segni dell’usura del tempo.