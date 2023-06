Espulso l'uomo che veniva continuamente respinto dai Cpr

Non è la prima volta che viene espulso ma quando arriva nei Centri per il rimpatrio viene rifiutato perché non identificato. Ma non questa volta. Il questore di Monza, Marco Odorisio, nella giornata di giovedì 22 giugno ha disposto l’accompagnamento al Cpr di Potenza di un 53enne originario dell’Algeria, in Italia come irregolare dal 1997, e con una lunga lista di reati per i quali era finito più volte in carcere.

Fino a quando mercoledì 21 giugno è stato fermato da una Volante della questura di Monza. L’uomo aveva una bicicletta da poco rubata. Vittima una donna che all’uscita dal negozio dove era entrata per fare acquisti si è trovata la brutta sorpresa. La donna, rientrando a casa in autobus, ha notato lungo il tragitto due uomini che usavano la sua bici. Ha allertato subito le forze dell’ordine e la pattuglia della questura che intervenuta ha trovato il 53enne con la bicicletta. Dopo un controllo in banca dati è emerso che l’uomo era irregolare sul territorio e con alle spalle già numerosi precedenti penali e condanne.

L’uomo è stato accompagnato in questura e dopo averlo denunciato a piede libero per il reato di ricettazione, lo metteva a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Accertato che lo stesso era stato compiutamente identificato, il questore ha disposto il trasferimento del 53enne al Cpr di Potenza dove, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione, è stato accompagnato dal personale della questura monzese per il suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

L’uomo aveva alle spalle numerose denunce e condanne per spaccio, ricettazione, danneggiamento, porto abusivo di armi, omicidio colposo, furto, tentata rapina, reati in materia di immigrazione e tentata violenza ai danni di una ragazza alla stazione di Monza.