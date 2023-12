Prolungamento della metropolitana fino a Monza: arrivano gli espropri

Il prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza passa anche dagli espropri. E proprio in questi giorni è stato pubblicato l'elenco delle proprietà e delle ditte oggetto della procedura di esproprio perchè situate all'interno dell'ambito di realizzazione del progetto del prolungamento della linea che da Bignami collegherà la città di Monza con il capoluogo meneghino, realizzando importanti nodi d'interscambio modale, con la M1 al futuro capolinea di Cinisello-Monza, con la rete ferroviaria presso la stazione di Monza FS, coi servizi Tpl presso il capolinea M5 del Polo istituzionale di Monza.

Le proprietà coinvolte - e sono centinaia - hanno sede nei comuni di Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. A regolare la disciplina degli espropri, come riportato nell'Avviso di avvio di procedimento ai fini dell'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera prolungamento linea metropolitana M5 a Monza" protocollato dal comune di Milano lo scorso 30 novembre, è il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

I proprietari hanno un termine di trenta giorni per prendere visione degli elaborati depositati e presentare a MM S.p.A. – Funzione Espropri e Catasto le proprie osservazioni inerenti al procedimento di esproprio.

Il ritardo dei cantieri

Lo scorso luglio erano stati annunciati altri 15 milioni di euro di finanziamento per la metropolitana da Milano a Monza che fanno salire a 1.296 milioni di euro le risorse stanziate per l'opera e uno slittamento, con proroga, di due anni. Con un ritardo sul cronoprogramma ancora prima di avviare i cantieri. A fare il punto sui finanziamenti per il prolungamento della M5 fino al capoluogo brianzolo e sull'aumento delle risorse, delineando anche un calendario degli interventi, era stata l'assessore regionale alle infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

La giunta in estate aveva approvato lo schema di atto modificativo della convenzione tra Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e comune di Milano che regola il cofinanziamento statale dell'opera. "I lavori per la realizzazione di questa importante opera - aveva evidenziato Terzi - saranno avviati a fine 2024 e termineranno nel 2031. Gli impegni vincolanti, che avrebbero dovuto essere firmati entro il 31 dicembre 2022, saranno infatti sottoscritti entro la fine del 2024 in quanto il Comune di Milano ha ottenuto da Roma una proroga di due anni: di conseguenza l'avvio dell'esercizio slitterà di due anni".