E' in albergo con un amico e arriva la polizia: per un 37enne scatta l'espulsione

Un lungo curriculum criminale intrecciato con arresti per droga iniziato una decina di anni fa. E per l'uomo, 37 anni, cittadino marocchino, adesso è arrivata l'espulsione con collocamento al CPR di Torino disposto dal questore.

Il 37enne, giunto in Italia irregolarmente dalla Francia nei primi mesi del 2014, pochi mesi dopo era stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2015 era stato fermato dai carabinieri di Meda a bordo di un’autovettura priva di copertura assicurativa e a casa sua erano stati trovati 31mila euro, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento, nonché numerosi telefoni cellulari. Nel 2016 veniva arrestato perché trovato in possesso di 58 grammi di cocaina.

Dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, era stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e, successivamente, al divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza. Per i reati commessi, nel mese di novembre 2016 veniva arrestato per scontare la pena inflittagli di quattro anni, tre mesi e diciannove giorni di reclusione insieme alla condanna al pagamento di una multa di 8mila euro. Scarcerato nel 2020, veniva raggiunto da un provvedimento di espulsione del questore di Milano, che disponeva il ritiro del passaporto e l’obbligo di presentazione alla PG,polizia giudiziaria al quale tuttavia non ottemperava.

Nel 2021 il 37enne era statonuovamente arrestato dalla Squadra Mobile di Como perché trovato in possesso di 28 grammi di cocaina e 140 euro. Dopo essere finito nuovamente in carcere ed essere uscito un'altra volta lunedì l'uomo è stato trovato in un albergo in compagnia di un connazionale a Limbiate. E sono scattati i provvedimenti.