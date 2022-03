Tenta una rapina in un bar: riconosciuto viene arrestato e dopo 3 anni di carcere espulso

Nell'agosto del 2018 aveva tentato una rapina in un bar di Desio. Dopo aver scontato 3 anni e 4 mesi di pena questa mattina, giovedì 3 marzo, il personale dell’Ufficio immigrazione della questura di Monza lo ha accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Torino–Brunelleschi. L'accompagnamento è stato disposto dal questore della provincia di Monza e Brianza.

L'uomo, un cittadino di origine egiziana, è stato ritenuto socialmente pericoloso e dopo aver scontato la pena per tentata rapina aggravata dall’uso delle armi e dal travisamento e lesioni personali, commessa in concorso con un connazionale, per lui è scattata l'espulsione.

L'uomo, irregolare in Italia dal 2017, aveva commessesso il fatto ad agosto 2018 quando - armato e con il voto coperto da uno scaldacollo e da un cappuccio - aveva tentato la rapina in un bar di Desio. L'uomo si era coperto il volto nel piazzale, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Un volto che la titolare del bar aveva visto e poi riconosciuto a distanza di un anno in un locale di Bovisio Masciago. Impossibile per la donna dimenticare il viso di quella persona che proprio un anno prima aveva tentato una rapina nel suo bar. La donna lo ha seguito e poi ha allertato le forze dell'ordine. L'uomo è stato quindi arrestato e condannato.



Oggi l’epilogo con la richiesta della questura di un posto messo a disposizione dalla Direzione centrale per l’immigrazione del dipartimento della pubblica sicurezza, ed il conseguente accompagnamento presso il Cpr del capoluogo piemontese dove l'uomo sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo emesso dal prefetto di Monza e della Brianza per il definitivo allontanamento dal territorio italiano.