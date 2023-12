Espulso il finto palestinese che 20 anni fa era entrato clandestinamente in Italia

Era arrivato in Italia clandestinamente 20 abbi fa e nel corso di questi due decenni aveva collezionato numerosi reati. Adesso per l’uomo – un 61enne originario del Marocco – è scattata l’espulsione. L’uomo nella giornata di venerdì 15 dicembre è stato accompagnato alla frontiera dagli agenti della questura di Monza.

Il nordafricano quando veniva fermato dalle forze dell’ordine forniva generalità differenti (ben 11 quelle presentate) e più volte aveva dichiarato di essere palestinese. In questi anni ha collezionato numerosi precedenti penali per reati legati all’immigrazione, stupefacenti, rissa, furto, ricettazione, sostituzione di persona e false dichiarazioni sulla propria identità e lesioni personali. Nel 2007 era stato arrestato due volte a Monza e a Palermo per spaccio; nel 2012 aveva scontato una condanna a 8 mesi di reclusione per lo stesso reato. La polizia locale di Monza, nell’ambito di attività di sicurezza urbana in piazza Cambiaghi, lo ha fermato e poiché era privo di documenti lo aveva accompagnato l’ufficio Immigrazione della questura, dove è stato attivato l’iter per il rimpatrio immediato in Marocco.