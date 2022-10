Due mesi fa è stato espulso, ma ritorna in Italia e chiede l'asilo politico

Ad agosto era stato espulso, per lui il definitivo allontanamento dall'Italia dove per cinque anni aveva vissuto come irregolare. Ma adesso è ritornato con un falso nome e quando la polizia di Stato lo ha pizzicato e arrestato al momento della seconda espulsione ha chiesto l'asilo politico. Al centro della vicenda un uomo di 41 anni di origine albanese per il quale nei giorni scorsi il questore di Monza Marco Odorisio aveva disposto l'esecuzione dell'espulsione. Il questore ha disposto l'accompagnamento al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione centrale per l'immigrazione. Il 41enne verrà trattenuto nel Cpr del capoluogo meneghino per il tempo necessario per il definitivo allontanamento dall'Italia.

Negli ultimi giorni il questore ha disposto altre due esecuzioni di provvedimenti di espulsione. Una nei confronti di un uomo di 40 anni di origine brasiliana, irregolare in Italia da circa due anni, che è stato accompagnato alla frontiera aerea di Milano Malpensa. L'altro nei confronti di un uomo di 38 anni di origine marocchina trovato all'interno di un appartamento. In seguito ad ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo aveva precedenti per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio e contro la persona. Anche in questo caso il 38enne è stato trasferito al Cpr di Milano in attesa di essere rimpatriato.