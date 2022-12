Passeggiava in centro con arnesi da scasso: 33enne espulso

Quando gli agenti della polizia locale di Monza lo hanno fermato l'uomo aveva della droga (che ha dichiarato possedere per uso personale) e alcuni arnesi da scasso. Per lui è scattata la denuncia e poi il trasferimento al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino in attesa di essere rimpatriato.

Il fatto è accaduto nella giornata di mercoledì 21 dicembre. I vigili mentre erano impegnati nei consueti controlli nelle piazze del centro storico di Monza hanno fermato un uomo - un 33enne di origine marocchina - che dagli accertamenti è risultato essere già noto alle forze dell'ordine e condannato per diversi reati. L'uomo - da quanto riferiscono dalla questura di Monza - era giunto clandestinamente in Italia nel 2014 dove si era reso responsabile di reati per i quali era stato condannato. Nel 2018 era stato espulso, ma era riuscito ad entrare clandestinamente dopo pochi mesi. Poi era scattato l'arresto.

L'ultimo episodio ieri quando è stato fermato dalla polizia locale di Monza per alcuni controlli. L'uomo è stato denunciato ed accompagnato in questura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo con il quale il questore, Marco Odorisio ha disposto il trattenimento al Cpr di Torino, dove è stato accompagnato da personale della questura.

Lì, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’uomo sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un ulteriore e definitivo allontanamento dal territorio nazionale.