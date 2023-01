Aveva violentato le sue ex e rapinato un'anziana: scatta l'espulsione

Era già noto alle forze dell'ordine e per lui era già pronta l'espulsione ma quando era stato scarcerato i poliziotti non lo avevano potuto accompagnare per il rientro in patria perché positivo al covid. L'uomo, nel frattempo, aveva continuato nella sua attività delittuosa fino a quando gli agenti della questura di Monza lo hanno fermato per un normalissimo controllo nel capoluogo, in piazza Cambiaghi.

Venerdì 13 gennaio il questore di Monza Marco Odorisio ha disposto il collocamento al Centrodi permanenza per il rimpatrio di Roma Ponte Galeria. Per lui, un uomo di 52 anni di origine marocchina con condanne per reati contro la persona e contro il patrimonio, è scattato il provvedimento. A raggiungere il Cpr romano anche un ragazzo di 19 anni di origine tunisina con precedenti per furto con strappo. Quest'ultimo era giunto in Italia clandestinamente nel giugno 2021 e secondo quanto riferiscono gli inquirenti da subito si sarebbe reso responsabile (insieme a un giovane connazionale) di furto con strappo ai danni di una anziana donna, oltre al possesso per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il 52enne, invece, aveva una lista ben più lunga di reati a suo carico. Era in Italia da molti anni ed già stato raggiunto da altri provvedimenti di espulsione che, però, non erano mai stati eseguiti. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti e violenza sessuale in famiglia. Era stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per avere più volte maltrattato e picchiato la sua ex compagna (una donna di origine straniera) procurandole gravi lesioni. Successivamente per lui era scattata una nuova condanna di 3 anni e 8 mesi (oltre all'interdizione ai pubblici servizi) per violenza sessuale e lesioni personali procurata ai danni della sua nuova compagna (una donna italiana) all'interno di un casolare dismesso a Monza. Alla fine di novembre era stato scarcerato dalla casa circondariale di Cremona, ma non era stato possibile accompagnarlo in patria in quanto era positivo al covid. Poi pochi giorni fa a Seveso si era reso responsabile di avere rapinato una donna di 77 anni: dopo averla avvicinata e spinta violentemente contro il muro l’uomo si sarebbe impossessato del suo cellulare che dopo poco ha buttato via.

Il 19enne e il 52enne - grazie ai posti messi a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - saranno trattenuti al Cpr di Roma per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un ulteriore e definitivo allontanamento dal territorio nazionale.