Espulso il giovane che nello zainetto aveva oltre 1 kg di droga

L’anno scorso era stato fermato a Cinisello Balsamo. Gli agenti della polizia di Stato durante un controllo avevano trovato nel suo zainetto 13 panetti di hashish, per un peso di 1,300 chilogrammi. Il 30 marzo 2023 è stato scarcerato dalla casa circondariale di Monza e a causa della sua presenza irregolare sul territorio il questore Marco Odorisio ha disposto l’accompagnamento Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari. Protagonista un ragazzo gambiano di 27 anni giunto in Italia come irregolare nel 2014 e che durante la permanenza ha compiuto diversi reati.

Già condannato dal tribunale di Roma

Il giovane era stato condannato dal tribunale di Roma per spaccio di sostanza stupefacente. Poi è stato arrestato nuovamente nel 2022 a Cinisello Balsamo dalla polizia di Stato perché trovato in possesso di 13 panetti di droga destinati al mercato. Dopo la scarcerazione il questore ha disposto il suo rimpatrio, disponendo il trattenimento al Cpr di Bari dove è stato accompagnato e collocato dal personale della questura di Monza. Grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione centrale per l’Immigrazione del dipartimento della Pubblica Sicurezza, il 27enne sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Il giovane aggressore

Sabato 1 aprile altri due cittadini stranieri sono stati accompagnati al Cpr di Macomer (in provincia di Nuoro) e di Bari per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale. Si tratta di un ragazzo di 26 anni originario della Nigeria, sbarcato irregolarmente nel 2016, con a carico condanne per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commesse nella provincia di Ancona. Nelle Marche il giovane aveva aggredito un suo connazionale provocandogli la rottura di tibia e perone. In un’altra occasione dopo avere consumato all’interno di un bar si allontanava senza pagare il conto aggredendo le forze dell’ordine intervenute sul posto.

Il pusher che spacciava in stazione

Il questore ha disposto l’accompagnamento al Cpr anche di un 26enne gambiano, con diverse condanne per reati inerenti agli stupefacenti. Lo stesso sbarcato in Sicilia alla fine del 2016, a febbraio del 2017 era stato arrestato alla stazione centrale di Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo qualche mese veniva nuovamente arrestato, sempre alla stazione centrale di Milano, per lo stesso reato, commettendo negli anni seguenti, numerosi reati di spaccio per i quali è stato condannato. Già destinatario di espulsione dal territorio nazionale è stato accompagnato al Cpr di Bari per il suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale.