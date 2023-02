Ha strappato le collane di dosso a due donne, dopo il carcere l'espulsione

Una lunga lista di precedenti e poi, al termine della pena scontata in carcere per alcune rapine, ad aspettarlo ha trovato la polizia. Nella giornata di domenica 12 febbraio il questore Marco Odorisio ha disposto il collocamento al centro per i rimpatri di Milano di un cittadino tunisino 46enne, pluripregiudicato con a carico numerosi precedenti penali e di polizia. Dal 2011 infatti l'uomo era stato più volte arrestato per furti con strappo, spaccio di droga, furti ed evasione.

Un matrimonio alla spalle per ottenere il pemresso di soggiorno e poi il permesso per protezione umanitaria. Nel 2018 la Commissione di Siracusa però gli ha negato il rinnovo "in quanto persona socialmente pericolosa e non integrata". Domenica ha finito di scontare la condanna a due anni e sei mesi di reclusione per furto con strappo avvenuto a Sesto San Giovanni ai danni di due giovani donne che sono state derubate delle collane che portavano al collo, di cui una all’interno del proprio condominio mentre l’altra in strada. E fuori ha trovato la polizia che lo ha portato al centro di permanenza per i rimpatri di Milano dove sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un definitivo allontanamento dal territorio nazionale.