Droga in auto e soldi in casa, quando esce dal carcere trova la polizia: espulso

E' uscito dal carcere dopo aver scontato una pena di quattro anni e quattro mesi per detenzione di droga ai fini di spaccio e ha trovato la polizia che lo ha accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino. L'uomo, un cittadino marocchino appena scarcerato, è stato quindi allontanato.

Entrato in Italia nel 2011 da minorenne, dopo aver ottenuto per alcuni anni un permesso di soggiorno come minore non accompagnato, aveva iniziato un percorso di integrazione, sia pur con lavori saltuari, fino al 2018, anno in cui poi era stato arrestato dopo essere stato fermato dai carabinieri di Carate Brianza a bordo di un’autovettura sulla quale erano stati rinvenuti diversi involucri contenenti cocaina per circa 35 grammi. A casa del giovane erano stati trovati anche 14 grammi di hashish, 9 grammi di marijuana, altri 140 grammi di cocaina e più di 1.500 euro in contanti.

Per questo era stato condannato dalla corte d’Appello di Milano alla pena della reclusione per 4 anni e 4 mesi. A seguito della condanna all'uomo è stato revocato il permesso di soggiorno. Ormai irregolare sul territorio nazionale, una volta scarcerato è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione ed espulso dall’Italia con decreto del Prefetto di Monza e della Brianza.