Nel pomeriggio di lunedì è stato disposto dal questore l’allontanamento dal territorio nazionale un altro cittadino straniero di nazionalità senegalese: un 30enne che nel 2018 a Lecco aveva percosso un giovane in bicicletta, facendolo cadere a terra e rubandogli il marsupio.

Nel 2018 poi la rapina presso la stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni dove il 32enne, con la complicità di altro cittadino, ha colpito al petto e al volto un giovane rubandogli la collanina che portava al collo. L'uomo risultava anche essere stato condannato per reati contro la persona e contro il patrimonio e reati inerenti agli stupefacenti. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza ha attivato le procedure per l’identificazione ed il Questore ne ha disposto il trattenimento presso il CPR di Bari Palese dove è stato accompagnato e collocato da personale della questura nella mattinata di martedì 7 febbraio.

Una violenta rapina in stazione cinque anni fa e poi la pena scontata in carcere. Quando martedì mattina è uscito dalla casa circondariale di Monza però l'uomo, 32 anni, cittadino marocchino, ha trovato la polizia.

Botte in faccia per rubare una collanina in stazione, dopo il carcere l'espulsione