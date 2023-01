Strappa dal collo le collanine a un gruppetto di ragazzi, esce dal carcere e trova ancora la polizia

Una condanna per spaccio di droga alle spalle e una appena finita di scontare per furto con strappo. Ma nel giorno di fine pena un 21enne di origine egiziana fuori dal carcere ha trovato ancora la polizia.

Venerdì 20 gennaio il questore infatti ha disposto il collocamento al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari del 21enne con a carico precedenti per rapina, furto con strappo, reati inerenti agli stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Sbarcato irregolarmente sulle coste calabresi nel mese di agosto 2016, il ragazzo, all'epoca minorenne si era reso responsabile di diversi reati.

A Milano aveva derubato un gruppo di ragazzi strappando loro di dosso delle collanine che avevano al collo. Già condannato per spaccio di sostanze stupefacenti oltre ad aver commesso altri numerosi reati contro il patrimonio e contro la persona nella provincia di Milano e Bologna, giovedì sera è stato scarcerato ma è stato disposto il trattenimento presso il CPR di Bari dove è stato accompagnato dagli agenti della polizia di Stato.

Nella stessa giornata di giovedì è stato scarcerato sempre dalla Casa Circondariale un altro cittadino straniero di 26 annii, in Italia da qualche anno e già destinatario di altri provvedimenti espulsivi, con condanne per i reati inerenti gli stupefacenti, emesse dal Tribunale di Como e Varese. Anche per lui è scattato l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

A seguito di un intervento della Polizia Ferroviaria di Monza, a bordo di un treno, sempre nella giornata di giovedì, sono stati denunciati per reati inerenti all’immigrazione clandestina due cittadini di origine nigeriana di anni 24 ed anni 36, entrambi irregolari sul territorio nazionale, e con a carico condanne per reati inerenti agli stupefacenti. Per i due cittadini stranieri, illegalmente in Italia, il questore di Monza e Brianza, ha adottato l’ordine di lasciare il territorio nazionale. Altri due provvedimenti analoghi sono stati adottati in città nella nottata di venerdì.