Espulso il 23enne che aveva accolto in casa un parente evaso (ma non solo)

Era arrivato in Italia che aveva solo 14 anni, ma dopo 9 anni di permanenza aveva già collezionato una lunga lista di reati. Adesso per lui è scattata l’espulsione. Il questore di Monza, Marco Odorisio, ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per pericolosità sociale e valutata l’irregolare presenza del giovane e i gravi reati commessi, ne ha disposto l’accompagnamento al Centro per il rimpatrio di Roma. Grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione, dove è stato accompagnato dagli agenti della questura monzese, sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Il giovane, 23enne e originario del Marocco, era arrivato in Italia che era ancora un ragazzino ma ha ben presto intrapreso attività illegali. Nel 2015 era stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso e affidato ad una comunità. Nel 2016 era stato denunciato per favoreggiamento personale per aver aiutato un parente, evaso dalla casa circondariale di Reggio Emilia, nascondendolo all’interno dell’abitazione, dichiarando poi di non sapere nulla e di trovarsi lì solo in quanto non si era recato a scuola. Nel 2016 era stato denunciato dalla polizia locale di Seregno per furto aggravato di una bicicletta e false dichiarazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale; e sempre nello stesso anno era stato denunciato per rapina impropria, in concorso con un altro giovane, in quanto, dopo aver nascosto della merce in uno zaino, nel tentativo di fuggire aveva spintonato il responsabile dell'esercizio commerciale che aveva scoperto il furto grazie alle telecamere. Due mesi fa è stato nuovamente denunciato per furto aggravato e false attestazioni sulla identità a Cinisello Balsamo. L’ultimo colpo lo ha messo a segno ieri, giovedì 8 giugno, quando si è reso nuovamente responsabile del tentato furto di un computer e danneggiamento all’interno di un negozio di Monza.