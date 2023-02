Dopo la cena violenta la padrona di casa: dopo il carcere scatta l'espulsione

Dopo i 6 anni di reclusione è stato scarcerato ma per l’uomo si sono subito aperte le porte del Centro di permanenza per il rimpatrio per il definitivo allontanamento dall'Italia. È successo lo scorso 18 febbraio. Protagonista un uomo di 41 anni originario del Perù. L’uomo era in carcere a Monza. Finito di scontare la pena per violenza sessuale, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale gli agenti della questura di Monza lo hanno accompagnato al Cpr di Bari per il definitivo allontanamento. Il questore Marco Odorisio ne ha disposto il trattenimento al Cpr.

L’uomo era stato arrestato per stupro. Durante una serata tra conoscenti, sotto i fumi dell’alcol aveva iniziato a fare avances alla padrona di casa. Di fronte al rifiuto della donna aveva iniziato a distruggere i mobili della cucina e a lanciare bottiglie di vetro contro le pareti sevgliando il figlio della donna, un bambino di 6 anni. L’uomo a quel punto aveva impugnato un coltello da cucina e l’aveva minacciata. Se non avesse avuto un avuto un rapporto sessuale completo e non protetto l’avrebbe ammazzata davanti al bambino. La donna traumatizzata dalla violenza subita e dalle persistenti urla e minacce dell’uomo è riuscita comunque a telefonare al 112. Le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto e hanno arrestato l’uomo che aveva provato a opporre resistenza.

L'uomo era stato quindi arrestato e scontata la pena adesso per lui è scattata anche l'espulsione.