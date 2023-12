"Pizzicato" con 65 grammi di droga e 5mila euro in contanti: espulso

Nel 2010 era stato arrestato in provincia di Bergamo con 65 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e 5mila euro in contanti, verosimilmente proventi di attività illecite. Ieri, venerdì 15 dicembre, l’uomo – un 37enne originario dell’Egitto – dopo essere stato scarcerato dalla casa circondariale di Monza è stato accompagnato dagli agenti della questura alla frontiera.

Il nordafricano era già noto alle forze dell’ordine per avere fornito generalità diverse; era stato più volte denunciato per false dichiarazioni sulla propria identità, reati in materia di immigrazione e spaccio di stupefacenti. Tredici anni fa poi l’arresto e la successiva condanna a 2 anni, 5 mesi e 11 giorni di reclusione e alla pena pecuniaria di 16mila euro. Una volta eseguito l’ordine di carcerazione nel 2019, l’anno successivo era stato sottoposto agli arresti domiciliari successivamente revocati fino alla definitiva scarcerazione nella giornata di ieri, quando è stato accompagnato all’ufficio Immigrazione e poi trasferito dal personale della questura brianzola a Malpensa, dove è stato imbarcato su un volo per il rimpatrio.

Sempre nella giornata di venerdì 15 dicembre la questura di Monza ha predisposto il rimpatrio di altri due stranieri. Il primo è un 61enne originario del Marocco arrivato clandestinamente in Italia vent’anni fa e che si spacciava per cittadino palestinese. Il secondo è invece un 23enne, anche lui originario del Marocco, che era giunto in Italia clandestinamente a giugno. Il giovane è stato identificato durante un controllo stradale della polizia locale di Limbiate. Il giovane era privo di documenti e di patente. Da un controllo più approfondito, si rinvenivano sia il passaporto sia la carta d’identità marocchina, che ne consentivano, pertanto, il rimpatrio immediato.