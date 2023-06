L'uomo che entra in pizzeria picchia la ex moglie e lancia un monopattino contro la figlia

Due anni fa era entrato nella pizzeria dove lavoravano la ex moglie e i due figli e in preda alla rabbia aveva picchiato la sua ex. Nel frattempo era intervenuta anche la figlia che aveva cercato di calmare il padre che, però, le ha lanciato addosso un monopattino. Il figlio era riuscito ad allontanare il padre e nel frattempo anche ad allertare le forze dell’ordine. I poliziotti, giunti sul posto, dopo le verifiche hanno scoperto che quella situazione di violenza domestica continuava da tempo e l’uomo era stato indagato per lesioni a carico dell'ex moglie, vittima di ripetute e continuate aggressioni fisiche e minacce di morte che l'uomo faceva presentandosi giornalmente in pizzeria.

Adesso per l’ex marito, un 62enne originario dell’Egitto, è scattata l’espulsione. L’uomo, dopo aver terminato di scontare la pena nel carcere di Monza dove era recluso perché condannato per il reato di atti persecutori e lesioni personali, dovrà ritornare in Egitto.

Accertata la irregolare presenza sul territorio il questore di Monza Marco Odorisio ha disposto l’accompagnamento dell’uomo al Centro per il rimpatrio di Macomer, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione. Il 62enne è stato accompagnato dagli agenti della questura di Monza e sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.