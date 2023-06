Espulso l'uomo che rubava nei negozi di Monza e aveva rapinato un ragazzo sul treno

Era diventato l’incubo dei negozianti di Monza. Aveva messo a segno diversi furti nei negozi della città ed era stato denunciato anche per ricettazione di un telefono. Dopo aver terminato di scontare la pena l’uomo – un 35enne originario del Marocco – è stato trasferito dagli agenti della questura di Monza dal carcere di Sanquirico al Cpr di Gradisca di Isonzo.

L’uomo era arrivato in Italia nel 2017. Nel 2020 era stato condannato per rapina aggravata, fatti avvenuti nel 2019 quando, a bordo di un treno, a Sesto San Giovanni minacciando un ragazzo con un coltello si faceva consegnare il suo cellulare. Era stato poi fermato e denunciato più volte, con nomi sempre diversi, per furti avvenuti nei negozi di Monza e denunciato per ricettazione di un telefono. Dopo aver scontato la pena per rapina lunedì 5 giugno è stato scarcerato e vista l’irregolare presenza sul territorio nazionale e le numerose condanne e fatti reato di cui si era reso responsabile, il questore Marco Odorisio ha disposto l’accompagnamento al CPR di Gradisca d’Isonzo, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione.