A Monza con una pistola carica, 30enne espulso per la "pericolosità sociale"

Una pistola di provenienza illecita, detenuta clandestinamente, e potenzialmente pronta a sparare perchè con quattro proiettili inseriti nel tamburo. Una Smith&Wesson calibro 38 con matricola abrasa, con quattro proiettili inseriti nel tamburo. Così è stato sorpreso a Monza e condannato nel 2020 dal gip del Tribunale di Monza un 30enne (all'epoca 27enne) di origine marocchina che nella giornata di martedì è stato allontanato dal territorio nazionale con l’accompagnamento in frontiera disposto dal questore di Monza e Brianza perchè "irregolare sul territorio nazionale e dichiarato socialmente pericoloso".

L'arrivo in Italia risale al 2017 a cui aveva fatto seguito fin da subito un decreto di respingimento e un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale. Ma era stato vano e il giovane aveva iniziato a collezionare denunce per inottemperanza al provvedimento e per tentato furto. Poi nel 2020 la condanna a Monza a tre anni reclusione e 600 euro di multa per aver detenuto, consapevole della sua illegittima provenienza, la pistola carica.

Nel 2022 l’Ufficio di Sorveglianza di Milano aveva dichiarato "la sua pericolosità sociale, tenuto conto della gravità del reato, visto che l’arma clandestinamente detenuta era pronta all’uso nell’ambito di un contesto delinquenziale di spaccio, del fatto che lo straniero si fosse reso irreperibile fornendo numerosi alias in occasione dei diversi controlli di polizia e della mancanza di elementi concretamente indicativi di una sua risocializzazione". Ed era arrivata una nuova richiesta di espulsione. Ma a maggio del 2023 l'uomo aveva presentato alla questura di Monza e della Brianza istanza di riconoscimento della protezione speciale che era però stata rigettata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Monza. E ora per il 30enne è scattata l'espulsione.