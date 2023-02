Espulso il pusher che perseguitava la ex

Era arrivato in Italia nel 2018 e nel corso degli anni aveva collezionato denunce per spaccio di droga e gravi reati sia predatori sia contro le persone. Dopo aver scontato la pena l’uomo - un 26enne originario del Marocco - è stato rimpatriato. Ad accompagnarlo all’aeroporto di Malpensa, dove è stato imbarcato su un volo per Casablanca, gli agenti della questura di Monza.

L’uomo nel 2018 era giunto in Brianza e aveva conosciuto e iniziato a frequentare una donna originaria della Tunisia. La relazione era durata poco, viste le continue minacce dell’uomo che aveva persino danneggiato l’auto del marito della donna.

Poi a dicembre era stato arrestato per spaccio di droga, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, reati per i quali veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere. Successivamente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, veniva più volte segnalato per mancata ottemperanza all’obbligo, fino al mese di novembre 2020 quando, nel corso di un controllo, era stato arrestato per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. In quella circostanza veniva trovato in possesso di circa 1.300 euro dei quali non sapeva giustificare la provenienza. Nel 2021 veniva emesso a suo carico un ordine di cattura per scontare la pena di un anno, quattro mesi e diciotto giorni di reclusione per i reati commessi. Cattura che veniva eseguita nel mese di agosto.

Scarcerato ieri, venerdì 24 febbraio, il questore di Monza Marco Odorisio ha disposto l’accompagnamento immediato alla frontiera. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice di pace di Monza, il quale ha ritenuto che la presenza dell’uomo in Italia non fosse in alcun modo giustificata, non potendo lo stesso contare su un domicilio certo né su redditi che potessero consentirgli un dignitoso inserimento nel tessuto sociale italiano. Così che gli agenti della questura di Monza lo hanno accompagnamento all’aeroporto di Milano Malpensa, dove è stato imbarcato su un volo della Royal Air Maroc per Casablanca.