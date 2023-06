Il 34enne arrivato in Italia oltre 2 anni fa come turista e che adesso è stato espulso

Era arrivato in Italia come turista, ma poi aveva deciso di rimanere. Nella giornata di ieri, martedì 27 giugno, il questore di Monza Marco Odorisio ne ha disposto l’espulsione. L’uomo – un 34enne originario del Perù giunto in Italia nel 2021 come turista – è stato accompagnato dagli agenti della questura monzese alla frontiera.

Il 34enne era arrivato nel nostro Paese come turista, ma poi si era trattenuto irregolarmente oltre quei 3 mesi previsti. A luglio del 2022 aveva inviato il kit per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Un titolo che non poteva ottenere, non avendo richiesto uno specifico visto per motivi di lavoro. A dicembre del 2022, proprio durante l’appuntamento all’Ufficio Immigrazione, era emerso che l’uomo era irregolare e quindi è stato redatto un provvedimento di irricevibilità dell’istanza. Per il 34enne era scattata l’espulsione.

Tuttavia, non essendoci aerei per l’accompagnamento immediato in frontiera, il questore aveva disposto la misura alternativa del ritiro del passaporto e dell’obbligo di presentazione in polizia una volta alla settimana. Tenuto conto della necessità di predisporre un servizio di scorta, in considerazione dell’indisponibilità di voli diretti dall’Italia per il Perù, si rendeva necessario consultare, tramite la Direzione Centrale dell’Immigrazione, le varie polizie di frontiera dei Paesi Schenghen ove effettuare lo scalo aereo, finché non veniva concessa l’autorizzazione al transito da Madrid.

Per tale ragione, organizzato il servizio di scorta con personale dell’Ufficio Immigrazione specificamente formato per tale tipologia di servizio, nella giornata di martedì 27 giugno veniva eseguita l’espulsione con accompagnamento in frontiera a Malpensa, dove l’uomo è stato imbarcato su un volo diretto a Lima con scalo a Madrid per il suo definitivo rimpatrio.