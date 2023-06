"Vado all'Esselunga con la pistola, ho un conto in sospeso": nei guai 54enne (disarmato)

Non aveva con sé nessuna arma. Ma l'ha fatto credere. E così quando un uomo di 54 anni, a Seregno, mercoledì pomeriggio si è congedato da un colloquio con il personale dei servizi sociali dicendo di doversi recare nel vicino supermercato con una pistola perché doveva "risolvere una questione con qualcuno", è stata immediata la segnalazione alle forze dell'ordine.

Allertati, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Seregno sono giunti fuori dall'Esselunga cittadina dove nel frattempo era arrivato l'uomo che, secondo quanto riferito, aveva iniziato ad aggredire clienti e dipendenti. Alla vista dei militari dell'Arma, il 54enne se la sarebbe presa anche con loro, rifiutandosi di farsi identificare, per poi cercare di allontanarsi come se nulla fosse. I carabinieri hanno tentato di calmarlo e poi lo hanno bloccato e perquisito, verificando che l'uomo era disarmato e non aveva nulla con sé, essendosi inventato di avere al seguito una pistola.

Il 54enne è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Desio dove è stato ricoverato per gli accertamenti psichiatrici del caso. Per l'uomo scattetrà una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.