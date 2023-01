Arrestato in Brianza uno degli estorsori di una coppia di ristoratori siciliani

Era dal figlio che vive in Brianza una delle cinque persone che questa mattina, martedì 10 gennaio, sono state arrestate al termine delle indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa. L'uomo, 59 anni, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della stazione di Carate Brianza, proprio mentre si trovava a casa del figlio. Gli arresti sono scattati questa mattina su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania - Direzione Distrettuale Antimafia. Il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa lo scorso 27 dicembre dal gip del Tribunale di Catania nei confronti di cinque persone.

A loro carico l'accusa di fare parte di un gruppo criminale che avrebbe operato a Vittoria (RG). Le cinque persone sono state gravemente indiziati del reato di estorsione continuata in concorso, aggravata anche dal metodo e dalla finalità di agevolazione mafiose, ai danni del titolare di un’attività di ristorazione della frazione di Scoglitti.

La complessa attività investigativa, svolta avvalendosi sia di metodi tradizionali che di supporti tecnici, ha consentito di documentare come i cinque indagati, tutti pregiudicati, (tre dei quali appartenenti a una famiglia inserita nel clan mafioso “Dominante-Carbonaro” della Stidda vittoriese), avrebbero richiesto, in più occasioni, ai titolari del ristorante il pagamento di alcune somme di denaro minacciando, in caso di diniego, di arrecare danni al negozio.

Le indagini, coordinate dalla DDA etnea e condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa, sono iniziate ad agosto 2020 a seguito di una denuncia di una coppia proprietari di un ristorante. I carabinieri hanno scoperto che dal 2014 al 2020 in più occasioni gli indagati avrebbero minacciato i due commercianti inducendoli a versare ripetutamente somme di denaro, di importo variabile, prospettandone la destinazione al sostentamento degli appartenenti al clan mafioso. In sei anni avrebbero estorto ai due ristoratori circa 4mila euro.