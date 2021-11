Mille persone evacuate dal negozio Ikea a Corsico

Circa mille persone sono state evacuate dal negozio Ikea di Corsico (Milano) a causa della presenza nell'aria di una sostanza irritante. L'intervento, stando alle prime segnalazioni dei pompieri, è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 3 novembre.

Esattamente alle 13.07 sono arrivate le prime richieste di soccorso al 112. In via Concetto Marchesi 4, sede dello store svedese, sono subito intervenuti i vigili del fuoco con la Squadra di Darwin e due mezzi NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico). Per il momento, la sostanza non è stata identificata dai pompieri, che hanno evacuato il negozio per precauzione.

Presenti anche i soccorritori del 118. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza (118) ha inviato quattro ambulanze in codice giallo. Al lavoro anche i carabinieri della Compagnia Corsico, che stanno cercando di gestire la situazione.