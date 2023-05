L'uomo che evade dai domiciliari per andare dall'estetista

Doveva essere a casa, agli arresti domiciliari, invece era dall'estetista. Un uomo di 47 anni, un italiano che si trovava agli arresti domiciliari a Cormano, è stato arrestato venerdì pomeriggio con l'accusa di evasione dopo essere uscito di casa per presentarsi a un appuntamento in un vicino centro estetico.

A scoprirlo sono stati i carabinieri, che durante i soliti controlli nelle abitazioni dei detenuti ai domiciliari, hanno verificato che il 47enne non era in casa. Il "mistero" è durato molto poco perché gli stessi militari hanno rintracciato e fermato l'uomo mentre si sottoponeva a una pulizia del viso in un salone di viale Gramsci, proprio a Cormano.

Arrestato in flagranza, l'evaso è stato processato per direttissima: per lui il giudice ha disposto di nuovo gli arresti domiciliari.