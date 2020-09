Evade dai domiciliari per una passeggiata, 53enne sorpreso nel parco: arrestato

Stava passeggiando al chiaro di luna, nel parco, di notte. Un'uscita "vietata" che è costata l'arresto a un 53enne monzese, finito in manette per evasione.

I carabinieri di Monza lo hanno sorpreso nell'area verde di San Rocco dove stava tranquillamente camminando, in solitudine. Prima di cercarlo al parchetto la scorsa notte i militari monzesi avevano bussato alla porta della sua abitazione dove l'uomo doveva scontare gli arresti domiciliari per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Il 53enne è stato così fermato e accompagnato in Tribunale: per l'uomo sono stati poi confermati gli arresti domiciliari. Ai militari ha spiegato di essere uscito soltanto per prendersi una “boccata d’aria” fresca, per evadere un po’ dallo spazio angusto delle quattro mura di casa.