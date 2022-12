'Evasione' notturna dal carcere (chiuso da anni) di Monza

Il video ha dell'incredibile: l' 'evasione' di due ragazzi dal carcere vecchio di Monza. Quel carcere di via Mentana ormai in disuso da decenni. Il video, realizzato pochi giorni fa, è stato inviato alla redazione di MonzaToday.

Le immagini sono state registrate di notte: in strada non c'era nessuno. Il cellulare puntato verso il vecchio carcere di Monza. Dopo pochi secondi si vede un ragazzo che scavalca e si arrampica sul vicino palo della luce e pian piano scende. Non è solo. Dopo poco la stessa scena si ripete con un altro giovane. Una volta messi i piedi per terra si sistemano il giubbotto e poi si allontano tranquillamente.

Da quanto ci riferisce il nostro lettore probabilmente all'interno dell'ex carcere di Monza c'è uno strano via vai. "Non sembrano persone senza fissa dimora che hanno scelto il vecchio carcere come dormitorio abusivo - riferisce -. Forse si tratta di qualche spacciatore o magari di ragazzi dediti ad altre forme di delinquenza".