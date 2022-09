Evade e lascia il braccialetto elettronico a casa, scattano le ricerche: arrestato in stazione

E’ stato arrestato proprio poco prima di salire su un treno, per allontanarsi dalla Brianza. E forse far perdere le proprie tracce. Le manette sono scattate a Lissone dove i carabinieri della compagnia di Desio hanno rintracciato un uomo che dopo aver rotto il braccialetto elettronico era evaso dagli arresti domiciliari.

Il giovane era stato sottoposto al regime di detenzione domiciliare in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti, ripetute minacce e richieste di denaro per l'acquisto di droga nei confronti dei due genitori. Sul conto del giovane era stata attivata la procedura del "codice rosso", ovvero l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai genitori e ai luoghi abitualmente frequentati da loro e dai prossimi congiunti e dopo un periodo di carcere era passato agli arresti domiciliari con controllo elettronico.

Ma da casa, dopo aver tagliato con un coltello il braccialetto elettronico e aver lasciato il dispositivo nell’abitazione, fingendo così di essere presente, si era allontanato credendo di eludere i controlli domiciliari dei carabinieri. Scattate le segnalazioni in tutta la provincia, i carabinieri della compagnia di Desio hanno rintracciato il giovane all’interno della stazione ferroviaria di Lissone da dove, secondo la ricostruzione dei fatti, si stava allontanando per sfuggire ulteriormente alle attività di ricerca. Ora l’uomo si trova in carcere a Monza e dovrà rispondere dei reati di evasione e danneggiamento.