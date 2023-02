"Due giorni di eventi non autorizzati al Foa e nessuno interviene": la rabbia dei residenti

"Se un mese fa sono stati sgomberati alcuni locali occupati abusivamente nell'ospedale Vecchio di Monza dopo le segnalazioni dei residenti, perché non si sgombera anche il centro sociale di via Timavo occupato abusivamente da luglio 2021?". La denuncia è arrivata alla redazione di MonzaToday da un residente di via Timavo dopo l'ennesimo weekend di schiamazzi fino a tarda notte.

Venerdì 10 e sabato 11 febbraio il Foa Boccaccio ha organizzato un weekend di eventi all'interno dell'ex deposito Atm. Eventi che gli organizzatori avevano annunciato sui canali social. "Inflazione, aumento dei prezzi delle materie prime e la rottura delle catene produttive sono solo alcune delle conseguenze della guerra imperialista in Ucraina - si legge nella presentazione della due giorni sulla pagina Facebook del centro sociale monzese -. Guerra, che da quasi un anno ha travolto qualsiasi aspetto della nostra società. E quando c’è la guerra, è da essa che bisogna partire per qualsiasi considerazione politica. Per questo abbiamo maturato la decisione di organizzare una due giorni che sviluppi un approfondimento sulla situazione sempre più tragica in cui ci troviamo, e in cui si trovano a vivere le masse popolari". Due giorni no stop con dibattiti, incontri, cene e musica fino all’alba.

Una due giorni 'infernale' per i residenti che, per l'ennesima volta, hanno denunciato il problema inviando email alla nostra redazione e alle autorità competenti. "Se è stato sgomberato il vecchio ospedale perché in via Timavo nonostante continue segnalazioni siamo condannati da più di un anno e mezzo a sopportare il Foa?", scrive un monzese.

C'è chi poi chiede l'intervento delle forze dell'ordine. "L'evento è stato ampiamente pubblicizzato - scrive alla nostra redazione un altro monzese che vive in via Timavo -. Ma pur essendo stato ampiamente pubblicato sui social, non è stato in alcun modo ostacolato dalle autorità competenti. Noi residenti siamo amareggiati di dover subire l'ennesimo fine settimana di schiamazzi, musica alta e gente poco raccomandabile sotto le nostre case. Ormai siamo in questa situazione da luglio 2021 e, nonostante la situazione sia nota a tutti, stiamo vivendo in completo abbandono. A questo punto esigiamo delle risposte".