I grandi eventi in programma a Monza nel 2022

Covid e restrizioni permettendo il 2022 sarà un anno pieno di eventi in città. Mercatini, fiere, sagre, eventi in piazza e poi è già stato riconfermato il Christmas Village dal 26 novembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Nei giorno scorsi la Giunta comunale presieduta dal sindaco Dario Allevi ha approvato il calendario di alcuni grandi eventi proposti dall'assessore alla cutura e al commercio Massimiliano Longo. Una ricca carrellata di manifestazioni, con manifestazioni già collaudate e che - causa covid - erano state annullate o ridimensionate. Il documento, pubblicato nel link dell'albo pretorio del sito del Comune di Monza, contiene le maggiori attività calendarizzate per il 2022.

Torna il mercatino dell'antiquariato di via Bergamo, una tradizione che negli ultimi anni si è rinnovata e ampliata. L'evento, promosso dall'associazione Borgo Bergamo, prevede 15 appuntamenti nel corso del 2022. Quando il borgo si trasformerà in un grande mercato con tantissimi espositori (non solo antiquari) che rallegreranno e animeranno la via.

Il primo grande appuntamento del 2022 è il carnevale in città, con eventi che proseguiranno anche nel fine settimana del carnevale ambrosiano. Feste in piazza il 25, 26 e 27 febbraio, e bis anche il fine settimana successivo in contemporanea con il carnevale dei milanesi.

Confermato anche lo street food al Parco, in viale Mirabellino, con tre fine settimana di cibo e di divertimento. L'evento che in passato aveva richiamato tante persone, anche da fuori città (oltre ad avere sollevato parecchie polemiche) si svolgerà dal 22 al 25 aprile, dal 29 aprile all'1 maggio, e dal 27 maggio al 2 giugno.