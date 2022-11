Come Pollicino semina a terra dosi di eroina ed ecstasy ma dietro aveva un carabiniere

Ha lasciato cadere dietro di sé dosi di droga, una a una, lentamente, per terra, nella speranza di disfari della sostanza che aveva addosso prima di imbattersi in un controllo dei carabinieri. Ma non si è accorto che dietro di lui aveva già un militare dell'Arma. A finire nei guai l'altra sera, in Brianza, è stato un 25enne comasco.

Intorno alle 23, a Giussano, una pattuglia dei carabinieri di passaggio davanti a un bar per un controllo ha notato un giovane al telefono che a piedi si stava avvicinando a una macchina con un ragazzo e una ragazza all’interno. E sospettando uno scambio di droga, hanno deciso di fermarli.

L’attenzione dei militari si è subito concentrata sul giovane a piedi, un 25enne di Cantù con precedenti per spaccio e lesioni stradali. Il ragazzo, credendo di passare inosservato, mentre si avvicinata alla vettura di servizio per il controllo, ha cominciato a seminare a terra uno dopo l’altro piccoli involucri di droga. Cocaina, ecstasy, metanfetamine ed eroina già pronte in dosi che sono state raccolte da un carabinieri che aveva seguito il tragitto del 25enne e di cui il giovane "Pollicino" non si era accorto.

Nell'auto del 25enne i militari hanno recuperato un bilancino di precisione, 175 euro in contanti e 23 dosi di varie sostanze stupefacenti. Per il 25enne è scattato l'arresto.