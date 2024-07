Fabio Castelli, il direttore della scuola monzese e volontario morto in moto

Cinquantacinque anni, monzese, sposato e padre di quattro figli, Fabio Castelli era in sella alla sua moto a pochi metri di distanza dalla scuola dove lavorava come direttore amministrativo quando è caduto a terra sbalzato dalla sella in un terribile incidente che in viale Cesare Battisti venerdì pomeriggio ha causato due morti e altri due feriti. A perdere la vita, dopo un trasferimento d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Niguarda in codice rosso, è stato anche il 55enne monzese.

Chi era Fabio Castelli

Castelli da anni era direttore amministrativo delle Scuole Parrocchiali San Biagio. Apprezzato e stimato nell'ambiente lavorativo, dai colleghi, dai genitori e dagli alunni. Ma anche volontario impegnato nel sociale, per gli altri e per la sua città. Castelli vestiva la divisa della Croce Rossa e proprio il comitato di Monza ha voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio condiviso anche tramite i social.

"Eri un amico generoso", il ricordo della Croce Rossa

"Ieri ci ha lasciati Fabio. All’improvviso, e non siamo pronti" hanno scritto dal comitato della Croce Rossa di Monza in ricordo di Fabio Castelli. "Se ne è andato un nostro volontario, ma soprattutto uno di noi, un nostro amico; all’improvviso, e ci ha lasciati anche senza le parole. Fabio, eri un amico generoso: il tuo tempo è stato il nostro tempo, il tempo di tanti servizi insieme; e se ti ricordiamo in tanti, è per tutte le volte che ci sei stato: “se serve, ci sono” è la frase che scrivevi più spesso in tutti i nostri gruppi. E l’hai sempre fatto senza retorica: per essere, mai per apparire". E ancora: "Ciao Fabio, nel ricordo siamo tutti cellule vive del tempo: e forse – non oggi – ci potrà consolare il fatto che sei vivo, nel ricordo, dentro tanti di noi".

"Sempre sorridente", il ricordo del parroco

"Siamo tutti sconvolti per quanto successo". Queste le prime parole del parroco di San Biagio monsignor Umberto Oltolini dopo aver appreso della morte di Fabio Castelli. Più che trentennale la sua presenza nelle scuole di via Manara come direttore amministrativo, portata avanti con grande professionalità e competenza. Componente della commissione delle scuole paritarie a Monza nella giornata di ieri, in mattinata, si era recato in Decanato per presentare la nuova convenzione che i gestori delle scuole paritarie firmeranno con l'amministrazione per i prossimi 5 anni. Successivamente era passato a scuola per seguire alcuni lavori di ristrutturazione e si era fermato a pranzo con don Alberto Angaroni e i ragazzi dell'oratorio feriale. Poi l'incidente.

"Una figura insostituibile la sua - ha detto ancora don Oltolini - Negli anni, in virtù della sua competenza nel gestire la scuola, era diventato consulente amministrativo in tutte le altre scuole paritarie di ispirazione cristiana della città. Una figura di spicco, conosciutissimo e molto stimato, fondamentale è stato il suo apporto anche nei rapporti delle scuole con l'amministrazione comunale". "Umanamente era una persona straordinaria. Conosceva uno a uno tutti i suoi dipendenti e tutte le loro storie. Il suo tratto principale era infatti proprio la grande disponibilità e la capacità di sapersi mettere in ascolto. Tanto che era stato lui, con l'apporto di tutti i genitori, a voler organizzare e dirigere la festa di fine anno delle scuole".

"Sempre sorridente - ha concluso Oltolini - su di lui era sempre possibile contare. Tutta la nostra comunità esprime il dolore per questa perdita così tragica ed è vicina al dolore dei familiari.

Volontario di lunga data di Croce Rossa, anche qui il suo impegno è stato indefesso anche nel periodo covid".