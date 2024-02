Per l'Inps era costretto sulla sedia a rotelle, ma camminava benissimo

In due anni aveva percepito oltre 41mila euro di sussidi dall’Inps perché invalido, ma la guardia di finanza ha scoperto che l’uomo stava bene. Per lo Stato l’uomo, originario del Pakistan e residente a Cesano Maderno, non era in grado di svolgere le azioni quotidiane, non riusciva a usare le braccia e le gambe e aveva necessità di un’assistenza continua. Ma in realtà le fiamme gialle, al termine delle indagini, hanno scoperto che l’uomo era un finto invalido, si alzava da solo dalla sedia a rotelle, attraversava la strada e saliva persino sulla macchina di un connazionale finto cieco.

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Monza hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Monza, all’ordinanza degli arresti domiciliari a carico dell’uomo disposte dal giudice delle indagini preliminari del tribunale per truffa aggravata.