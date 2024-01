Accende un falò nel cortile: arrivano i vigili e scatta la multa

Probabilmente il brugherese non conosceva il nuovo Regolamento di polizia urbana. Ma, come è noto, le legge non ammette ignoranza e per l’uomo è scattata una multa di 50 euro.

Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 24 gennaio a Brugherio. Intorno alle 12 la pattuglia si è recata in via Garibaldi. Un intervento per la segnalazione di un forte odore di bruciato. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato un uomo intento a bruciare bancali di legno e documenti. Ma il nuovo Regolamento di polizia urbana vieta di accendere fuochi o provocare fumi e odori molesti. Per il brugherese è scattata una sanzione di 50 euro e l’uomo è stato obbligato a spegnere subito il falò.