Si spaccia per infermiera dell'ospedale e tenta di truffare un'anziana

Si presenta come un'infermiera dell’ospedale e tanta di truffare un'anziana: la nonna questa volta, però, non ci casca.

Il copione è sempre lo stesso: individuare una persona anziana e sola, cercare di attirare la sua attenzione e la sua fiducia, e farsi aprire la porta di casa. Ma questa volta la vittima ci ha visto lungo, e ha liquidato la truffatrice allontanandosi rapidamente.

Il tentativo di truffa è avvenuto giovedì 27 maggio a Monza. Vittima una donna di 83 anni che vive nel quartiere di Triante. A raccontare l’episodio a MonzaToday la nuora, scossa dalla vicenda.

“La mattina mia suocera, appena uscita di casa, è stata avvicinata da una donna ben vestita e dall’aspetto rassicurante – racconta -. Si è presentata come un’infermiera, che mia suocera avrebbe conosciuto in ospedale quando si era recata con il marito. La donna le ha spiegato che si trovava in zona per fare un’iniezione a una paziente, e che era passata da lei per consegnarle un copriletto che io le avrei chiesto di acquistare. Naturalmente mia suocera le avrebbe dovuto anticipare i soldi”.

Ma l’anziana non ci è cascata. Insospettita le ha chiesto di mostrarle il contenuto del pacco, e quando la fantomatica infermiera le ha risposto di salire in casa per vederlo con calma, lei l’ha liquidata dicendole che non aveva tempo e di presentarsi un altro giorno.

“Questa persona si qualifica come un'infermiera dell'ospedale, quindi una figura di cui generalmente gli anziani si fidano ed alle cui cure ricorrono in caso di necessità – aggiunge la nuora -. Ovviamente questa "signora" tenterà di abbordare altri anziani, meno svegli di mia suocera”.

Il consiglio è sempre di prestare massima attenzione e di non aprire la porta di casa a persone che non si conoscono.